التقى مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي بمكتبه صباح اليوم الثلاثاء 6/ 8/ 1438هـ بمدير إدارة التخطيط المدرسي الأستاذ سعود الثبيتي، ورئيس لجنة المشاريع المدرسية د ضيف الله الثبيتي، ونائب رئيس شركة أم القرى للتنمية والإعمار المهندس عمر بالبيد،
وذلك لمناقشة تحديد مواقع مساحات الأراضي البديلة للمباني المدرسية الحكومية المزالة في المشاريع التطويرية بمكة المكرمة، لدراستها واعتمادها.
الحارثي يلتقي مديري التخطيط والمشاريع وممثل شركة أم القرى للتنمية والإعمار
الحارثي يلتقي مديري التخطيط والمشاريع وممثل شركة أم القرى للتنمية والإعمار
صحيفة التعليم : مكة المكرمة - صالح السلمي
التقى مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي بمكتبه صباح اليوم الثلاثاء 6/ 8/ 1438هـ بمدير إدارة التخطيط المدرسي الأستاذ سعود الثبيتي، ورئيس لجنة المشاريع المدرسية د ضيف الله الثبيتي، ونائب رئيس شركة أم القرى للتنمية والإعمار المهندس عمر بالبيد،
التقى مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي بمكتبه صباح اليوم الثلاثاء 6/ 8/ 1438هـ بمدير إدارة التخطيط المدرسي الأستاذ سعود الثبيتي، ورئيس لجنة المشاريع المدرسية د ضيف الله الثبيتي، ونائب رئيس شركة أم القرى للتنمية والإعمار المهندس عمر بالبيد،
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