يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك مساء اليوم الثلاثاء حفل تكريم الدفعة الـ 23 من خريجي مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية لهذا العام، وذلك في قاعة الأمير فهد بن سلطان الثقافية بالمدارس.
وأعرب المشرف العام على مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية غرم الله عبدالله الزهراني, باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات المدارس والطلاب والطالبات, عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على رعايته السنوية لحفل تكريم خريجي الثانوية العامة من مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية. وأكد الزهراني أن المدارس أصبحت أنموذجاً مميزاً لمدارس عصرية متقدمة استفادت من التقنية الحديثة في التعليم وجلبت أساتذة على مستوى عال من التعليم, انعكس أثره على الطلاب والطالبات بالمدارس، مشيراً إلى أن حفل التكريم يشمل كلمة للخريجين, وعدداً من الفقرات الانشادية، كما سيتم تكريم المتفوقين والمميزين من الطلاب والطالبات في المراحل الدراسية كافة .
أمير تبوك يرعى مساء اليوم حفل تكريم الدفعة ( 23 ) من طلبة مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك مساء اليوم الثلاثاء حفل تكريم الدفعة الـ 23 من خريجي مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية لهذا العام، وذلك في قاعة الأمير فهد بن سلطان الثقافية بالمدارس.
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك مساء اليوم الثلاثاء حفل تكريم الدفعة الـ 23 من خريجي مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية لهذا العام، وذلك في قاعة الأمير فهد بن سلطان الثقافية بالمدارس.
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