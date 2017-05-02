وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بإقامة حفل لخريجات جامعة تبوك لهذا العام ، وجاء ذلك بعد اطلاع سموه على مانشر في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إلغاء حفل خريجات جامعة تبوك، وقد أمر سموه إدارة الجامعة بإقامة حفل للخريجات خلال 24 ساعة كما وجه سموه بالتحقيق العاجل عن المسئول عن إلغاء الحفل
أمير منطقة تبوك يوجه بإقامة حفل لخريجات جامعة تبوك للعام الدراسي الحالي
بعد اطلاع سموه على ما نشر في مواقع التواصل عن إلغاء الحفل :
أمير منطقة تبوك يوجه بإقامة حفل لخريجات جامعة تبوك للعام الدراسي الحالي
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
لا يوجد وسوم
0 74
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.m3llm.net/?p=247759