ثمّن مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك للشؤون التعليمية ماجد القعير، موقف المعلم بمدرسة الأبناء الثانية محمد البلوي، الذي قطع إجازته المرضية وعاد لممارسة عمله بين أبنائه الطلاب. وأكد القعير، خلال لقائه وتكريمه للمعلم بمدرسته بحضور قائد المدرسة فالح العنزي، وزملائه المعلمين على أن هذه المبادرة النبيلة تعبر عن الإخلاص والحرص على أداء الأمانة، لافتًا إلى أن تعليم تبوك يفخر بمثل هذه النماذج المشرفة من الزملاء المعلمين في الميدان التعليمي. من جانب آخر أوضح المعلم البلوي، أن ما قام به يحتمه عليه واجب الرسالة التي كلف بها، معربًا عن تقديره وشكره لمساعد مدير التعليم على اهتمامه ودعمه.
مساعد تعليم تبوك يكرم معلما قطع إجازته وعاد للعمل
مساعد تعليم تبوك يكرم معلما قطع إجازته وعاد للعمل
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
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