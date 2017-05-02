زار مدير عام التربية الخاصة بوزارة التعليم الدكتور عبدالله بن فهد العقيل متوسطة الجزيرة بجدة، حيث رافقه خلال الزيارة كلاً من : مدير ادارة التربية الخاصة بمحافظة جدة عبدالرحمن بن علي الغامدي ومساعد مدير ادارة التربية الخاصة محمد بن هديان الحارثي ومشرف التربية الخاصة فهد بن عيضة الثقفي،
وكان في استقبالهم القائد التربوي علي السلمي والمشرف المقيم للبرنامج بالمدرسه حمزه عسيري ومعلمي التربية الفكرية بالمدرسة.
هذا وقد تجول العقيل خلال زيارته على مرافق المدرسة و اطلع على سير العمل المدرسي بها ، مقدماً شكره للقائد المدرسي ولطاقم التعليم على ما يبذلونه من جهود في خدمة أبنائهم الطلاب. ومن ثم كرم عددا من الطلاب المتفوقين بالمدرسة تحفيزا لهم على مواصلة مسيرة العطاء.