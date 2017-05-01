قام مدير عام تعليم الكبار بوزارة التعليم الأستاذ سعود حمد البدر بزيارة لتعليم تبوك اليوم الأثنين ، حيث كان في استقباله رئيس قسم تعليم الكبار بتبوك الدكتور خلف الفاضلي ، ومنسوبي تعليم الكبار . وقد استهل زيارته لمركز محو الأمية بمدرسة بلال بن رباح وكان باستقباله قائد المدرسة الأستاذ إبراهيم بن رغيان البلوي ومنسوبي المدرسة الذين رحبوا به وشكرهم على حسن الأستقبال ، وقد أكد البدر أن زيارته تهدف للاطمئنان على سير العمل في الإدارة والمدارس وكذلك تهدف إلى لقاء منسوبي تعليم الكبار ضمن العملية التكاملية ، موضحاً على أن هناك تبادل للرؤى والآراء يخدم تطلعات الوزارة والميدان التربوي في ما يخص تعليم الكبار في جميع المناطق .
مدير عام تعليم الكبار بوزارة التعليم يزور مركز محو الأمية بمدرسة بلال بن رباح بتبوك
مدير عام تعليم الكبار بوزارة التعليم يزور مركز محو الأمية بمدرسة بلال بن رباح بتبوك
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
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