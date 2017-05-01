تعتبر عملية التطبيق في برامج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ومتطلباتهم من أجل دمجهم في المجتمع التربوي من المهمات التي تسعى لتحقيقها كافة مؤسسات التعليم في هذا المجال بشكل موسع.
حيث قطعت شوطاً كبيراً في هذا الاتجاه وتأتي هذه الدراسة ، في إطار إسهام الدمج بإيصال الأطفال الصم وضعاف السمع إلى حد أقصى من النمو التربوي والاجتماعي والنفسي.
إن الدمج يعني التكامل الاجتماعي والتعليمي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال العاديين في الفصول العادية ولجزء من اليوم الدراسي علي الأقل، حيث يرتبط هذا التعريف بشرطين لابد من توافر هما وهما وجود الطالب في الصف العادي لجزء من اليوم الدراسي إلي جانب الاختلاط الاجتماعي المتكامل والذي يتطلب أن يكون هناك تكامل وتخطيط تربوي مستمر هذا يعد من الأهمية والأهمية القصوى تأتي للطفولة المبكرة.
هنا دراسة محكمة تلخص ما ورد للباحثة صفية ألكثيري ، درجة الماجستير ، عن رسالتها ” تطبيق معلمات الصم وضعاف السمع في برامج الدمج لممارسات قسم الطفولة المبكر بمجلس الأطفال غير العاديين ” والتي قدمتها إلى قسم التربية الخاصة ، بكلية التربية بجامعة الملك سعود, أشرفت على الدراسة سعادة الأستاذة الدكتورة مريم تركستاني.
إن مثل هذه الرسائل والدراسات تسعى لنجاح عملية الدمج بصورة حسنة ومجال موسع لدراسات تطبيقية ومسحية لبرامج الدمج لذوي الاحتياجات الخاصة.