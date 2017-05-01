كرمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ممثلة في إدارة التوعية الإسلامية صباح اليوم الاثنين، الطالبات الحافظات “الخاتمات” للقرآن الكريم من الصف الثالث متوسط على مستوى المنطقة ،وذلك برعاية مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذة نورة آل مفرح ،وحضور مديرات ومساعدات الإدارات، والمكاتب وعدد من المشرفات التربويات وقائدات المدارس بالإضافة إلى نحو٤٧٠ طالبة وأمهاتهن.
من جانبها أوضحت آل مفرح في كلمة لها بهذه المناسبة ،أن هذا الحفل يأتي تتويجا للرعاية الدائمة التي تقدمها الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة لحفظة كتاب الله ، بما يسهم في تشجيع وتحفيز الطالبات للاتجاه الى حفظ القرآن الكريم والتخلق بأخلاقه .
بدورها أشادت مديرة إدارة التوعية الإسلامية الأستاذة نمشة الألمعي ،بما حققته طالبات عسير من مراكز الصدارة في مسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز على مستوى الوزارة ، ومسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز في جميع المجالات ، وكذلك تبيان على مستوى الوزارة ، والخاتمات من معاهد التربية الخاصة وتعليم الكبيرات ، مبينة أن عدد الطالبات الخاتمات لكتاب الله بلغ ٣٧٧ طالبة و٩٣ متميزة .
وتضمن الحفل مسيرة للطالبات من جميع مكاتب التعليم بالمنطقة ، وعدد من الفقرات تضمنت عروضا منوعة لمشروع تعظيم المصحف الشريف وكلمات تربوية هادفة ، وقراءات متميزة ، وفقرة بعنوان ” القرآن حياة “،واختتم الحفل بتكريم جميع الطالبات الحافظات ،والخاتمات لكتاب الله ،والفائزات في المسابقات على مستوى المملكة والمشاركات في مشروع تعظيم المصحف الشريف.