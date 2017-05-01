تم بحمد الله تنفيذ حفل تكريم الخاتمات لكتاب الله من طالبات الصف الثالث متوسط لمدارس التحفيظ التابعة لمكتب تعليم الشفا
وذلك في يوم الخميس الموافق
١ / ٨ / ١٤٣٨ في قاعة مدارس النبلاء الأهلية على شرف مديرة إدارة التوعية الإسلامية الاستاذة / ماجدة العصلاني المساعدة للشئون المدرسية ألاستاذة / جميلة بنت محمد الغامدي والمساعدة لشئون الطالبات الدكتورة / مها بنت فراج الدوسري
وابتدأ الحفل بكلمات ترحيبية لطالبات من ب النبلاء
ثم بكلمة مديرة المكتب أ/ نورة بنت سليمان الكنعان وقد ألقتها بالنيابة عنها المساعدة للشئون المدرسية
أ/ جميلة الغامدي
ثم تلى ذلك كلمة رئيسة وحدة التوعية بمكتبنا أ/ عزيزة محمد العليوي وبعض الفقرات الإنشادية *أوبريت عن القرآن من قبل م تق ١٣
*وأبيات شعرية عن الوطن ألقتها طالبات ب تق ١٣
*وكلمات شعرية لحافظة القرآن
من إعداد المشرفة : حصة الحقباني
* تهنئة من طالبات الصف الأول ابتدائي من ب تق ١٣ لأخواتهن الحافظات
وتم خلال الحفل تكريم طالبات وموظفات فائزات بجائزة التميز على مستوى المكتب وكذلك فقرة أوبريت عن التميز من أداء طالبات م تق ١٣ وكلمة التميز لرئيسة التميز أ / فوزية الغامدي
واختتم الحفل بتكريم الفائزات على مستوى المكتب في مسابقات التوعية خلال العام الحالي
وتكريم المدارس المشاركة والداعمين في الحفل
ثم انتهى بمسيرة للخاتمات
مكتب تعليم الشفا يقيم حفل لتكريم الخاتمات لكتاب الله
صحيفة التعليم الالكترونية : الرياض
تم بحمد الله تنفيذ حفل تكريم الخاتمات لكتاب الله من طالبات الصف الثالث متوسط لمدارس التحفيظ التابعة لمكتب تعليم الشفا
تم بحمد الله تنفيذ حفل تكريم الخاتمات لكتاب الله من طالبات الصف الثالث متوسط لمدارس التحفيظ التابعة لمكتب تعليم الشفا
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