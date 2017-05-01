صدر قرار وزير التعليم معالي الدكتور أحمد العيسى بتكليف المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي عضوا في اللجنة التوجيهية لمشروع تطوير، حيث وجهت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بتشكيل لجنة بمسمى ” اللجنة التوجيهية” لمشروع تطوير برئاسة وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى وذلك بهدف العناية بمشروع تطوير ومتابعة إنجازاته وتحقيق أهدافه بما يتفق مع الدور المناط به ومع برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ومع رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.
وتحدد مهام هذه اللجنة في الإشراف العام على مشروع تطوير ودعم تحقيق أهدافه ومتابعة إنجازاته والعناية بالإستراتجية للمشروع والإقرار بأولوياته وتوجهاته ومشاريعه وتعزيز التكامل والتنسيق بين وزارة التعليم ومشروع تطوير ومبادرات التحول الوطني ٢٠٢٠ ورؤية المملكة ٢٠٣٠ في الوزارة وشركة تطوير القابضة وشركائها والمساهمة في دعم تنفيذ برامج مشروع تطوير في الميدان التربوي والتعرف على أثرها وإقرار التقارير الدورية للمشروع.
علمًا بأنه ستكون اجتماعات اللجنة دورية بما لايقل عن ٤ اجتماعات في العام الواحد وعند الحاجة تتم الدعوة من قبل رئيس اللجنة.