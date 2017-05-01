شهدت مديرة إدارة رياض الأطفال بتعليم عسير الأستاذة فوزية عزيز ، برنامج” بالمشاركة والإبداع .. أتعلم باستمتاع ” الذي أقامته روضة تيهان بقطاع السودة، وذلك بحضور مساعدة مدير إدارة الأمن والسلامة الأستاذة زينة مبروك، ومشرفات رياض الأطفال بتعليم المنطقة .
وأوضحت مديرة الروضة الأستاذة فاطمة آل سليمان ، أن البرنامج يهدف إلى أهمية تعلم الطفل باستمتاع وحب المشاركة ، مشيرة إلى أهمية هذه المرحلة من الطفولة ،بتوفير أفضل الطرق لتربية الطفل من خلال تهيئة الفرص التعليمية المرتبطة بخبرات الطفولة، والتفاعل الاجتماعي للطفل مع أقرانه ،وتنمية السمات الشخصية له.
وكان البرنامج شهد عرضا للأركان التعليمية المقامة في الروضة، والتي تضمنت الركن الشعبي ،وركن الألعاب المنظمة ، و ركن فطن ، وركن الحيوانات ، وركن بقالة تيهان ، وركن نجار تيهان ، وركن الرمل وركن الإسعافات الأولية، واختتم البرنامج بجولة على الأركان والاستماع إلى شرح عن دورها في تربية الطفل من قبل معلمات الروضة.