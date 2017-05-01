حازت الطالبة هنادي خالد المطيري من ابتدائية ضرية الأولى بتعليم الرس على المركز الأول في المجال الفضي خلال التصفيات النهائية على المستوى الوطني للمشروع الوزاري للتصميم الفني في مسار القصة المصورة.، والذي استضافته إدارة التعليم بمحافظة جدة واختتمت فعالياته يوم الخميس الماضي.
ويعتبر مشروع التصميم الفني أحد مشاريع الإدارة العامة لنشاط الطالبات التي تنمي حس الإبداع والتذوق الجمالي والتعبيري لدى طالبات التعليم العام ويشتمل على مسارات متعددة هي: مسار تصميم المجوهرات، ومسار تصميم الأزياء، ومسار البحث العلمي، ومسار القصص المصورة.
من جانبها قالت رئيسة قسم نشاط الطالبات الأستاذة منيرة الحديثي: إن الطالبة هنادي أدت مشروعها في القصة المصورة بكل تميز واقتدار واستطاعت بفضل موهبتها الحصول على المركز الأول على مستوى المملكة، مقدمة تهنئتها ومباركتها للطالبة هنادي ولوالدها أ. خالد المطيري ولوالدتها أ.غريبة المطيري، مثمنة لسعادة مدير التعليم أ.سليمان الطعيسي وللمساعدة للشؤون التعليمية أ.فوزية الرميح المتابعة الدائمة والدعم اللامحدود.
كما شكرت منسقة المشروع بالقسم أ.خديجة الضويان وجميع من ساهم وعمل في هذا المشروع في مراحله الأولى والنهائية من طالبات ورائدات نشاط وقائدات مدارس