برعايه مديره ادارة رياض الاطفال بمنطقة الرياض الاستاذه /حصه الفارس وبحضور مديره مكتب تعليم الشفا الاستاذه نوره الكنعان تم افتتاح مهرجان شعوب العالم في الروضه ٣٨التابعه لمكتب تعليم الشفا وذلك يوم الاربعاء بتاريخ ٢٩/٧/١٤٣٨هـ وبحضور الاستاذه /جميله الغامدي المساعدة الشؤن الاداريه بالمكتب والمشرفة / اسماء اليحيا مشرفه من اداره رياض الاطفال وعدد من مشرفات المكتب ومعلمات رياض الاطفال من مكاتب عده وقد نفذ من قبل وحدة رياض الاطفال.برئاسه الاستاذه سهام البليهي
مع متابعة واشراف اريج الرسيني وحنان الفيروز وتهاني الحوشان
وقد احتوى المهرجان على عدد من الاركان حيث تنقل الحاضرات بين دول العالم المختلفه التي تحتوي على ثقافات تميزها كاللباس واللغات وكذلك تنظيم القصائد والماكولات والصناعات وغيرها ويهدف المهرجان الى تجسيد روح التواصل والانفتاح بين الثقافات العالميه والاطلاع على حضارتها العريقه من خلال تجسيد الاطفال للحديث عن الثقافات وتطوير مهارتهم اللغويه و تمثيل الادوار واكتساب معلومات ثريه عن الدول المختلفه كذلك تعزيز لغة الحواروالتخاطب بين الثقافات لتحقيق الاهداف النبيلة وتطبيق مقياس ايكرز في تنمية مفهوم وتقبل الثقافات الاخرى ووجد بالمهرجان تقريب للثقافات بين المدارس الاجنبية والحكوميه والعالميه من خلال العروض والمسابقات والالعاب وكانت مشاعر الفرح والسرور تغمر الاطفال المشاركين ويعتبر اقامه مثل هذه المهرجانات له دور في تبادل الخبرات والتجارب والتي يساعد في رقي العمليه التعليمية وقد بلغ عدد الزائرات لليوم الاول ١٥١ زائره واستمر المهرجان ليوم الخميس حيث يستقبل الزائرات من مختلف مدارس رياض الاطفال بالمكاتب واخيرا قدمت مديره مكتب الشفا الشكر لقائده الروضة المستضيفه الاستاذه ليلى النابلسي ولرئيسة وحدة رياض الاطفال بالمكتب الاستاذه سهام البليهي وكذلك لجميع قائدات ومعلمات المدارس بشهادات شكر على جهودهن المبذوله في تنفيذ المهرجان وقد نال المهرجان على استحسان الجميع