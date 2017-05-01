اعتمد مدير عام التعليم بعسير بالنيابة الأستاذ سعد الجوني أسماء الطلاب المجتازين لمقياس موهبة والبالغ عددهم 258طالبا .
وأوضح مدير إدارة الموهوبين بتعليم المنطقة الأستاذ علي آل عواض ، أن المقياس يعنى برصد القدرات العقلية المتعددة والمهارات الأكاديمية الكامنة لدى الطلاب في مجالات اللغة والرياضيات والعلوم ، وبعض جوانب الإبداع بالنظر إليها من خلال عدد من الأبعاد والأقسام والأنماط والصور، لافتاً إلى أن مكونات المقياس تشمل المرونة العقلية ،والاستدلال العلمي و الميكانيكي ،والاستدلال اللغوي وفهم المقروء ،والاستدلال الرياضي و المكان ،في حين يشمل المقياس طلاب الصفين الثالث والسادس الابتدائي ،والصف الثالث المتوسط .
وأشار آل عواض إلى أن هذه البرامج تسعى إلى تحقيق أهداف سياسة التعليم في المملكة في بناء الطالب من جميع الجوانب ، وتلبية احتياجاته ، وفتح المجال أمامه للاستفادة من وسائل وطرائق التعلم الذاتي وإشعاره بأهمية ذلك ، داعيا قادة المدارس إلى استكمال تحديث بيانات الموهوبين .