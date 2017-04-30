عقد سعادة مدير مكتب التعليم بمحافظة بحرة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ فيصل بن ذياب الحازمي وبحضور مساعده للشؤون التعليمية الأستاذ بندر المعبدي ومساعده للشؤون المدرسية الأستاذ خالد الحربي اجتماعا بمكتبه صباح اليوم الأحد 4/8/1438 بعموم المشرفين التربويين بالمكتب وفي بداية الاجتماع رحب سعادته بزملائه وشكرهم على جهودهم المبذولة ثم تحدث عن أهمية المتابعة للمدارس في تتفيذ تعميم معالي وزير التعليم فيما يخص الانضباط المدرسي فيما تبقى من الفصل الدراسي والتأكيد على اطلاع المشرف التربوي على خطط إعادة توزيع المنهج من قبل المعلمين ومساندة قائد المدرسة في ذلك ومتابعته وضرورة أن يتم توقيع جميع المعلمين على نموذج إقرار إنهاء المنهج في كل المراحل وإضافة حصة ثامنة في الجدول الدراسي لتغطية المناهج وعدم الإخلال بها ولايسمح بأن تستغل حصص أي مادة من المواد لتفادي ذلك والرفع للمكتب بأي تجاوز يحدث في ذلك ،كما انتقل سعادته بالتأكيد على قادة المدارس المتوسطة والثانوية خلال الأيام القادمة بضرورة أخذ موافقة التصحيح الآلى وأي مدرسة لاتلتزم بضوابط التصحيح التي من أهمها وجود سؤال مقالي ضمن الأسئلة سيتم إيقاف التصحيح الآلي بها ، كماناقش الأستاذ بندر المعبدي مبادرات شعب المكتب وآلية تقديمها وترشيح المعلمين المتميزين وشكرهم وطريقة تعزيز الجوانب الإيجابية بالمدارس والرفع باحتياجاتها المادية والبشرية ومتابعة إجراءات قادة المدارس الفنية والإدارية كما تحدث الأستاذ خالد الحربي عن الصياغة المطلوبة عند كتابة التوصيات في التقارير وأكد على أن يحصل كل معلم على الأداء الوظيفي الذي يستحقه ومراجعة قادة المدارس عند إعطاء أداء وظيفي لايتناسب مع أداء المعلم خاصة إن كان من المعلمين الأولى بالرعاية كما تم التأكيد على الرفع بالسلسلة الزمنية للغياب ومتابعة المدارس في تثبيته في نظام نور وتفعيل لائحة السلوك والمواظبة وفق ماجاء في تعميم معالي الوزير .