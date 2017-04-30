أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم الأستاذ مبارك العصيمي أن وزارة التعليم حددت موعد إجازة منسوبي ومنسوبات المدارس بالتاسع والعشرين من شهر شعبان الجاري ، مشيرا إلى أن ذلك جاء في تعميم أصدره معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى لكافة الإدارات التعليمية بمختلف مناطق المملكة ، وقال العصيمي في تغريدة نشرها على صفحته الرئيسية عبر موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر ) تؤكد الوزارة على ما ورد في تعميم معالي الوزير بأن إجازة منسوبي المدارس دون استثناء تبدأ في 1438/8/29وليس هناك أي إجازة قبل ذلك
المتحدث الرسمي لوزارة التعليم : إجازة منسوبي المدارس دون استثناء 8/29 وليس هناك أي إجازة قبل ذلك :
عبر تغريدة له على تويتر :
المتحدث الرسمي لوزارة التعليم : إجازة منسوبي المدارس دون استثناء 8/29 وليس هناك أي إجازة قبل ذلك :
صحيفة التعليم الإلكترونية : متابعات - التحرير
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المتحدث الرسمي لوزارة التعليم : إجازة منسوبي المدارس دون استثناء 8/29 وليس هناك أي إجازة قبل ذلك :
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