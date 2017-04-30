أكدت وكيل وزارة التعليم والمشرف العام على مشروع تحدي القراءة العربي بالمملكة د. هيا بنت عبدالعزيز العواد أن مشروع تحدي القراءة العربي وما يصاحبه من معارض وفعاليات، أُقيمت في «الرياض، جدة، تبوك والدمام»، هو جزء من سعي الوزارة لتحفيز الطلاب والطالبات في التعليم العام، وتشجيعهم على القراءة والاطلاع. منوهة بدور المدارس في توفير الكتب المفيدة والنافعة، وكذلك تهيئة البيئة المناسبة والمحفزة على القراءة, ومؤكدة دور الأسرة في غرس قيمة القراءة في نفوس أبنائها، وتكوين الاتجاهات القرائية الأولية في حياتهم. وأضافت العواد: «شهدت تبوك فعاليات قيمة، يمكن أن تكون أفكارًا إبداعية تستحق أن تقيم وتعدل بما يتوافق مع جميع المناطق، وتعمم على مستوى المملكة العربية السعودية. وأول هذه الأفكار الساعة القرائية التي كانت فعلاً دليلاً على انتشار الفكر والوعي بأهمية ثقافة القراءة».
د. هيا العواد: وزارة التعليم تسعى لتحفيز الطلبة والطالبات على القراءة
د. هيا العواد: وزارة التعليم تسعى لتحفيز الطلبة والطالبات على القراءة
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - منيفة العنزي
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