تصوير : حاتم الغامدي
اختتمت منافسات دوري شهداء الواجب لكرة القدم بمتوسطة أبوعبيدة بن الجراح بالدمام اليوم الأحد الموافق 3 / 8 / 1438هـ بتحقيق فريق ( ثالث / رابع ) كأس البطولة والميداليات الذهبية عقب فوزه على فريق ( أول / رابع ) بمجموع النقاط ، والتي أقيمت على ملعب المدرسة بحضور إدارة ومعلمي وطلاب المدرسة .
حيث أقيم حفل ختامي بهذه المناسبة قدمه الطالب فارس الغامدي ، وحضره وكيل الشؤون التعليمية والمدرسية أ. أنور الغامدي . ورائد النشاط الطلابي أ. محمد الزهراني ، ورئيس لجان البطولة
أ. عادل العتيبي ، كذلك مشرف البطولة أ. خالد الذايدي .
حيث ابتداء حفل التكريم بالشكر والتقدير لإدارة المدرسة لما حظيت به البطولة من دعم لامحدود في سبيل إنجاح منافسات البطولة ، كما قدم رئيس اللجان المنظمة شكره للمعلمين المتفاعلين مع البطولة وإسهامهم في إنجاح البطولة وخص بالذكر أ. أحمد العسعوس. حيث تم تكريم العتيبي رئيس لجان البطولة، للدوره في نجاح فعاليات البطولة .
وفي نهاية الحفل سلم وكيل الشؤون التعليمية والمدرسية أ. أنور الغامدي كأس البطولة والميداليات الذهبية للفريق الفائز . واخذ الصور التذكارية معهم .