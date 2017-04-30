تصوير : حاتم الغامدي ، أحمد العطوي ، محمد البحراني
أقام النشاط الطلابي بمدرسة أبوعبيدة بن الجراح المتوسطة بالدمام في حصة النشاط يوم الأحد الموافق 25 / 7 / 1438ه برنامجاً إثرائياً ممتعاً للطلاب ، حيث أقام نادي التوعية الإسلامية بالمدرسة باستضافة الأستاذ :علي بن عقيل السهيمي الذي قدم محاضرة قيّمة عنوانها التميّز ، حضرها جميع الطلاب وتميزت بتفاعلهم ومشاركاتهم الإيجابية مع المدرب ، وقد اشتملت المحاضرة على بعض القواعد النبوية في تميّز الشخصية ، أشرف على البرنامج الأستاذ: عبدالله الريس مشرف نادي التوعية الإسلامية.