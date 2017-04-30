وافتتحت آل مفرح الاجتماع بتهنئة المدير العام للتعليم بمنطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، والفائزات بجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم في دورتها ( ١٩ ) للأداء التعليمي المتميز ، ولجميع المشاركات في الجائزة ، وذلك لما حققته الإدارة من إنجاز متميز على المستوى المحلي والخليجي والعالمي ، كما قدمت شهادات الشكر والتقدير من مدير عام التعليم لفريق عمل الخطة التشغيلية لإدارات الشؤون التعليمية بالمنطقة ( بنين – بنات ) للعام ١٤٣٨-١٤٣٩هـ وهنأت الأستاذة فوزية آل عزيز على تكليفها مديرة لإدارة رياض الأطفال بالمنطقة .
من جانب آخر ناقشت آل مفرح الإطار العام لاختبارات الفصل الدراسي الثاني ومتابعتها ، بهدف تحقيق الدقة والجودة بتطبيق الاختبارات في جميع المدارس التابعة للمنطقة ، واستعرضت ( الدليل الإرشادي لآلية العمل في الشؤون التعليمية وفق معايير الجودة ) ، وتطرقت لإيضاح الرؤية والرسالة والأهداف وفريق العمل المعد للخطة إلى جانب مهام العمل للإدارات التابعة للشؤون التعليمية .
بدورها عرضت مديرة إدارة الاختبارات والقبول بتعليم عسير الدكتورة سلمى القحطاني ، عدد من المحاور الهامة ومن أبرزها الانتهاء من رصد درجات أعمال السنة ، ومواد التقويم المستمر والاختبارات ذات الجانبين العملي والنظري ، في نظام نور في موعد أقصاه الخميس الموافق ١٥ / ٨ / ١٤٣٨هـ ، ومن ذلك تدقيق بيانات الطالبات في النظام من واقع بطاقة الهوية الوطنية للسعوديات وجواز السفر لغير السعوديات من قبل لجنة خاصة في كل مدرسة ، ومتابعة جميع المدارس المتوسطة والثانوية من قبل المشرفات لمتابعة الاختبارات يومياً وإصدار اشعارات نتائج الفصل الثاني لجميع الصفوف عبر النظام بعد انتهاء الاختبارات بإغلاق درجات الفصل الدراسي الثاني في الموعد المحدد بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٣٨هـ ، ومن ثم إعلان جداول اختبارات الدور الثاني قبل التمتع بالإجازة الصيفية ،
من جهتها أشادت مديرة إدارة التدريب التربوي والابتعاث وعضو اللجنة الرئيسة لبرنامج ” خبرات ” الأستاذة أحلام حبتر ، بدور قائدات المدارس في تدقيق بيانات المتقدمات في اختبار برنامج التطوير المهني النوعي ” خبرات ” واعتمادها إلكترونيا ، وتدوين درجة تقييم الأداء الوظيفي ورفعها لمكتب التعليم والذي بدوره يرشح من يراها مناسبة من بين المتقدمات وفق المعايير محددة من ضمنها ، تقييم الأداء الوظيفي ، وعدد أيام الحضور والغياب ، ورأي المشرفة المختصة ، ثم الرفع بالمرشحات إلكترونيا لإدارة التعليم .
من جانبها طرحت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد الأستاذة خلود العشي ، آلية الاستعداد للعام الدراسي القادم من برامج وورش ولقاءات حسب الخطة المدرجة ، وأهابت بجميع مكاتب التعليم بحصر أفضل المبادرات من المدارس حول الانضباط المدرسي وكان لها أثر ايجابي كبير ، وطرح الأفكار والمقترحات حول الأسبوع التمهيدي واليوم الترحيبي .. مع الاستعداد لتقسيم المدارس على المشرفات في جميع المكاتب لمتابعة مدى الاستعدادية والتجهيز لاستقبال الطالبات بداية العام الدراسي القادم ، كما تم تبادل عدد من النقاشات الهادفة والأطروحات المتعددة والتي حققت العديد من الإثراءات الهادفة لهذا الاجتماع .
عقب ذلك شكرت مديرة إدارة الإشراف التربوي بعسير الأستاذة فاطمة الساحلي ، مديرات ومشرفات مكاتب التعليم التابعة لإدارة الإشراف لحصولها على درجة التميز في خطة عام ١٤٣٦- ١٤٣٧هـ بنسبة ٤٤. ٩٧.’% على مستوى المملكة ، ولحصولها على درجة الأداء المتميز في التقويم الخارجي للإشراف النوعي .