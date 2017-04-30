ضمن فعاليات مشروع العمل التطوعي في الميدان التربوي دشنت سعادة مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية (بنات) الأستاذة : فوزية الرميح في الثانوية الرابعة والمتوسطة السابعة يوم الأربعاء الموافق : 1438/7/29هـ مشروع التطوع الميداني تحت عنوان ( أيادي العطاء ) وذلك بحضور رئيسة قسم نشاط الطالبات أ. منيرة الحديثي ومنسقة المشروع أ. عهود الحربي وعدد من القيادات التربوية النسائية بالإدارة.
وقد أشارت قائدة المدرسة الأستاذة: زينب التميمي إلى أن هذا المشروع يهدف إلى مساعدة الأسر المحتاجة من أُسر الحي، كما أنه يحفز الطالبات على الانخراط في الأعمال الإنسانية والإفادة من طاقتهم وتنميتها لخدمة المجتمع, معبرة عن شكرها وتقديرها لجميع منسوبات المدرسة على مشاركتهن الفعالة وامتنانها لمنسقات المشروع في المدرسة.
يُذكر أن المشروع عبارة عن بازار يحتوى على أركان متعددة, كل ركن يتميز بطابع خاص من حيث المعروضات المعدة للبيع, كركن الملابس والأحذية والحقائب والأدوات المنزلية, وركن الخضروات الطازجة, وركن خًصص للأثاث والمستلزمات الصحية والقرطاسية والألعاب والأغذية وغيرها.
وهو من إعداد وتنفيذ منسوبات وطالبات المدرسة بالتعاون والشراكة المجتمعية مع عدد من الجهات في القطاع الخاص وهي كالآتي: مرايا للمواد الغذائية, المجالس الحديثة, المصباحي للمفارش, الغفيلي للمفروشات, محل الرائعة للأثاث والديكور, مزرعة لويفي الحربي للخضار والفاكهة.