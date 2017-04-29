إطلاق مشروع توفير وسائل النقل للمعلمات في المناطق البعيدة والوعرة العام الدراسي المقبل

المحتوى السابق المحتوى التالي أمير عسير يوجه بتعليق الدراسة في جميع قطاعات التعليم بالمنطقة غدا الأحد