برئاسة المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع تعقد لجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم ١٤٣٨-١٤٣٩هـ غدًا الأحد بقاعة الاجتماعات في الإدارة اجتماعا لها لمناقشة آخر استعدادات الإدارات المعنية .
وأوضح أمين إدارات التعليم مقرر اللجنة الأستاذ ورثان الورثان أن الاجتماع سيناقش جاهزية الإدارات المعنية وخاصة إدارة المباني وإمكانية الاستفادة من بدء الإجازة في المدارس قبل شهر رمضان في أعمال الصيانة.
وأضاف الورثان أن الاجتماع سيناقش كذلك متابعة إجراءات تسليم المباني المدرسية الجديدة البنين والبنات وأعداد الطلاب المسجلين والمتوقع تسجيلهم خلال العام الدراسي القادم من واقع سجلات نظام نور الاليكتروني.
كما سيتابع الاجتماع الخطة الموضوعة لاستلام المقررات والكتب الدراسية وطريقة توزيعها كما سيستعرض الاجتماع استعدادات كافة الإدارات المعنية الأخرى.
يذكر أن لجنة الاستعداد في تعليم الرياض تتكون من المدير العام للتعليم رئيساً ومساعد المدير العام للشؤون المدرسية نائباً للرئيس وعضوية مديري إدارات التعليم الأهلي والأجنبي والتجهيزات المدرسية والأمن والسلامة المدرسية وشؤون المعلمين والتخطيط المدرسي والمستودعات وخدمات الطلاب والشؤون الإدارية والمالية والمباني والاختبارات والقبول وتقنية المعلومات إضافة إلى ممثلين لإدارات الإعلام التربوي والتخطيط والتطوير (مقررات) والشؤون التعليمية وبرنامج جاهز.
المانع يترأس اجتماع لجنة الاستعداد بتعليم الرياض
صحيفة التعليم الإلكترونية : عبدالرحمن الزهراني - الرياض
برئاسة المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع تعقد لجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم ١٤٣٨-١٤٣٩هـ غدًا الأحد بقاعة الاجتماعات في الإدارة اجتماعا لها لمناقشة آخر استعدادات الإدارات المعنية .
برئاسة المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع تعقد لجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم ١٤٣٨-١٤٣٩هـ غدًا الأحد بقاعة الاجتماعات في الإدارة اجتماعا لها لمناقشة آخر استعدادات الإدارات المعنية .
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