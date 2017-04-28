وجه مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي بتحويل طالبات الثانوية الخامسة والابتدائيتين الــ 22 و63 للبنات بتعليم مكة للدراسة الصباحية بالمجمع التعليمي للمدراس الكائن بحي الهنداوية بشارع المنصور.
وبين الحارثي أن قيمة مشروع المجمع التعليمي بلغت 16،650،486 مليون ريال ويتكون المجمع من مبنى للثانوية الخامسة ومبنى للابتدائيتين (22 – 63 ) بالإضافة إلى مبنى ثالث خدمي.
من جانبه أوضح مدير إدارة التخطيط المدرسي سعود الثبيتي أنه وبتوجيه من المدير العام للتعليم سيبدأ العمل بإذن الله الدوام بالمدارس يوم الأحد القادم، مثمناً في الوقت نفسه حرص المدير العام على توفير البيئة المناسبة لأبنائه وبناته.
وأضاف الثبيتي أن عدد طالبات الثانوية الخامسة وصل لــ 556 طالبة بينما وصل عدد طالبات المدرسة 22 الابتدائية لــ 465 طالبة والابتدائية 63 لــ 339 طالبة .
بتكلفة تجاوزت 16 مليون ريال
تحويل ثلاثة مدارس “بنات” مسائية للفترة الصباحية بتعليم مكة
صحيفة التعليم : مكة المكرمة - صالح السلمي
وجه مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي بتحويل طالبات الثانوية الخامسة والابتدائيتين الــ 22 و63 للبنات بتعليم مكة للدراسة الصباحية بالمجمع التعليمي للمدراس الكائن بحي الهنداوية بشارع المنصور.
وجه مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي بتحويل طالبات الثانوية الخامسة والابتدائيتين الــ 22 و63 للبنات بتعليم مكة للدراسة الصباحية بالمجمع التعليمي للمدراس الكائن بحي الهنداوية بشارع المنصور.
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