تفاعلت الإدارة العامة للتعليم في منطقة مكة المكرمة مع الحملة التوعوية لسوء استخدام الأدوية الوصفية ” نعم يؤثر _ لا تجعل من التداوي تعاطي ” والتي دشنها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مؤخرا ، وتنظمها وكالة الإمارة للشؤون الأمنية ، بهدف تثقيف شرائح المجتمع بمخاطر سوء استخدام الدواء دون وصفة ولغير أغراض التداوي .
وبالتزامن مع الحملة ، وجه المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي مكاتب التعليم والإدارات وقادة المدارس بكافة المراحل لتطبيق الحملة وتحويلها إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع من خلال برامج توعوية متنوعة , من خلال الإذاعة المدرسية وحصص النشاط لمحاربة هذا الداء ومنع صرف الأدوية دون وصفات طبية ( قف ) .
من جهته أفاد مدير الصحية المدرسية بتعليم منطقة مكة المكرمة محمد بن مستور الصليمي أن الحملة تستهدف قرابة 450 ألف طالب وطالبة و 35 ألف معلم ومعلمة وإداري وإدارية يعملون في 1500 مدرسة بمكة المكرمة لتطبيق الحملة وتحويلها إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع من خلال برامج توعوية متنوعة , من خلال الإذاعة المدرسية وحصص النشاط .
يذكر أن الحملة تركز على توعية الشباب بأخطار استخدام الأدوية خصوصاً المهدئات النفسية والعصبية، لغير أغراض التداوي، مع رفع الوعي لدى جهات صرف الأدوية مثل الصيدليات والمستشفيات بالتأكد من أحقية المريض للأدوية المهدئة والمسكنات.