حقق الطالبان اسلام السيد فاروق و علي عبدالصمد أمين بالصف الثالث الثانوي بثانوية عبدالرحمن فقيه بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بتحويل آلية زراعية إلى مركبة تعمل بالطاقة الشمسية تولد تيار كهربائي يتم تخزينه بها ليستغل عند الحاجة إليه ..
كما تم تجربة المركبة في الطريق لمعرفة مدى فاعليتها .. وقد أثبتت نجاحها ولله الحمد والمنة .. وكان ذلك بإشراف معلم الفيزياء الاستاذ/ السيد فاروق محمد ومدرب الورش المهنية بالمدارس ..
من جانبه عبر مدير عام المدارس ناصر بن مهنا اليحيوي عن سعادته بهذا الانجاز العلمي المميز .. وحسن استغلال ماتقدمه المدارس من موارد وامكانيات لأبنائها الطلاب .. والفضل لله تعالى ثم لمالك هذه المدارس الذي قدم الغالي والنفيس من أجل خدمة العلم وأهله .