أكد وكيل وزارة التعليم لتعليم البنين الدكتور نيّاف الجابري أهمية استفادة الطلاب والطالبات خلال ما تبقى من العام الدراسي بالحضور الإيجابي، الذي سيؤثر تلقائياً في نجاحهم وتفوقهم، مشيراً إلى دور إدارات التعليم والمدارس في تفعيل هذا الجانب لتعزيز أهداف الانضباط المدرسي. كما أكد الجابري متابعة واهتمام معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بذلك من خلال تأكيده على ربط درجات المواظبة بحضور الطلاب والطالبات لمدارسهم، وضرورة استيفاء جميع مفردات المنهج المدرسي.
جاء ذلك خلال ترأس د. الجابري الاجتماع الرابع للجنة الانضباط المدرسي، بحضور ممثلي القطاعات ذات العلاقة، ومناقشتهم الإجراءات التي تم تنفيذها في الفترة الماضية من الخطة وما يجب تنفيذه خلال الفترة القادمة. كما تناول الاجتماع آلية احتساب درجات الغياب في المواد لجميع المراحل وإدراج درجات المواظبة في تقارير الفترات ونتيجة آخر العام، وكذلك دور تقنية المعلومات بإعدادات صلاحية قادة المدارس في إدخال الغياب وتثبيته في برنامج نور، واستعراض الملاحظات من الزيارات الإشرافية للميدان، ونتائج اللجنة المشكلة لتصنيف غياب الطلاب بالمرحلة الابتدائية، وضرورة متابعة إعداد إحصائية يومية بالحضور والغياب للطلاب والطالبات في المدارس، والتأكيد على متابعة تنفيذ الخطة على المدارس الأهلية. وانتهى الاجتماع إلى التوصية بتشكيل لجنة لمتابعة الإدارات التعليمية ذات المستوى غير الجيد في الانضباط بغرض رفع أدائها.
وكيل وزارة التعليم لتعليم البنين يشدد على أهمية الانضباط المدرسي قبل الاختبارات
صحيفة التعليم الإلكترونية : متابعات - التحرير
أكد وكيل وزارة التعليم لتعليم البنين الدكتور نيّاف الجابري أهمية استفادة الطلاب والطالبات خلال ما تبقى من العام الدراسي بالحضور الإيجابي، الذي سيؤثر تلقائياً في نجاحهم وتفوقهم، مشيراً إلى دور إدارات التعليم والمدارس في تفعيل هذا الجانب لتعزيز أهداف الانضباط المدرسي. كما أكد الجابري متابعة واهتمام معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بذلك من خلال تأكيده على ربط درجات المواظبة بحضور الطلاب والطالبات لمدارسهم، وضرورة استيفاء جميع مفردات المنهج المدرسي.
أكد وكيل وزارة التعليم لتعليم البنين الدكتور نيّاف الجابري أهمية استفادة الطلاب والطالبات خلال ما تبقى من العام الدراسي بالحضور الإيجابي، الذي سيؤثر تلقائياً في نجاحهم وتفوقهم، مشيراً إلى دور إدارات التعليم والمدارس في تفعيل هذا الجانب لتعزيز أهداف الانضباط المدرسي. كما أكد الجابري متابعة واهتمام معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بذلك من خلال تأكيده على ربط درجات المواظبة بحضور الطلاب والطالبات لمدارسهم، وضرورة استيفاء جميع مفردات المنهج المدرسي.
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