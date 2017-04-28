قامت قائدة روضة الطوال الاستاذة / هدى حمد نايف وعدد من معلمات الروضة زيارة لإحدى طالبات الروضة في منزلها وتفقد أحوالها يأتي ذلك من الواجب الديني والإنساني.
حيث ان الطالبة جنى حسن طيب اصيبت بكسر في احدى قدميها متأثرة بأصبتها.
رافقت قائدة الروضة كلن من الاستاذة / سعاد نجمي ، والاستاذة / ليلى نجمي ،والمنسقة الاعلامية الاستاذة /حليمة شيبان
تأتي هذه الزيارة بعد ما سألن معلمات الروضة عن الطالبة المتغيبة مستغربين غيابها وحرصاً على استمرار ونجاح التواصل بين الاسرة والبيت ذهبن لزيارتها في منزلها للسؤال عن وضع الطالبة وللوقوف على حالتها ولظروفها والاطمئنان على صحتها .
وترسيخا لهذا المبدأ بين المعلمات والطالبات وتعزيز القيم الاسلامية في نفوسهن قدمت قائدة الروضة والمعلمات هدية للطالبة من اجل ادخال الفرح والسرور على الطالبة وشكرت قائدة الروضة المعلمات المصاحبات لها بالزيارة وذلك حرصهن على صحة الطالبة والتواصل المستمر بين الاسرة والروضة.