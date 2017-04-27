من مبدأ الشراكة بين البيت والمدرسة وإطلاع أولياء الأمور على سير العمل ومشاركتهم في النجاح الذي ينشده الجميع عقدت الجمعية العمومية لمجلس الآباء والمعلمين بمدرسة خيبر الابتدائية التابعة لمكتب التعليم بشرق الرياض صباح اليوم الخميس ١٤٣٨/٧/٣٠ هـ اجتماعها الدوري للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1437/ 1438هـ بحضور أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة وأولياء أمور الطلاب.
وأكد القائد التربوي للمدرسة خالد بن دايود العنزي أهمية عقد الجمعية مرة كل فصل دراسي بهدف توثيق العلاقة وتعميق التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور، مما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الطلاب الدراسي والسلوكي.
وأعرب “العنزي” في الختام عن شكره وتقديره لاستجابة الآباء وتفاعل المعلمين ومنسوبي المدرسة وساهم وكيلا المدرسة عبدالله الراشد وموسى الدوسري ورائد النشاط عامر الصعيري ومرشدا الطلاب عبدالله الحربي ومسعد المطيري في تنظيم اللقاء وإنجاحه.