بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في تنفيذ خمس مبادرات ومشاريع نوعية في مجال التدريب التربوي والتطوير المهني، تشمل عددا من الجوانب المهنية لدى شاغلي الوظائف التعليمية، وبالشراكة مع وزارات حكومية ومؤسسات وطنية.
وأشار المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله المانع، إلى إن هذه المشاريع والمبادرات تأتي انطلاقا من برنامج التحول الوطني 2020م ورؤية المملكة العربية السعودية 2030م عبر بناء فلسفة المناهج وسياساتها، وأهدافها، وسبل تطويرها، وآلية تفعيلها، وربط ذلك ببرامج إعداد المعلم وتطويره المهني.
وكانت المبادرة الأولى هي الشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الحوار الوطني حيث تم تأهيل 100 معلم ومعلمة على 3 برامج هي : الاتصال والحوار الفعال من تقديم الدكتور فايز الفايز، الحوار الفكري والحضاري من تقديم الدكتور عيسى الدريبي، والحوار التربوي من تقديم الأستاذ بدر الحسين.
وجرى نقل هذه الخبرات إلى الطلاب حيث استهدف المشروع 200 طالبا وطالبة من طلاب التعليم العام بمنطقة الرياض عبر المدربين المعتمدين لدى أكاديمية الحوار الوطني للتدريب، وبإشراف مباشر من المعلمين والمشرفين الذين استفادوا من هذه البرامج.
وجاء المشروع الثاني وهو التوسع في برامج التعلم النشط حيث أقيمت خلال الفصل الدراسي الثاني 34 دورة تدريبية لتأهيل المدرب المعتمد في التعلم النشط بالتنسيق مع مكاتب التعليم بالرياض قدمها 34 مدربا معتمدا وذلك لتأهيل 900 مدرب في جميع مدارس مكاتب التعليم بالرياض.
ويأتي برنامج “المدرب المعتمد في التعلم النشط” بالتوازي مع برامج “التعلم النشط” المدرجة في الخطة السنوية للتدريب، التي يدرب عليها مشرفو التدريب، ويهدف البرنامج إلى نقل التعليم من المرحلة التقليدية التي تعتمد على التلقين إلى الوسائل الحديثة التي تعتمد على اكتساب الطالب المعلومة بأفضل الاستراتيجيات والطرق.
ورفعت إدارة التدريب التربوي والابتعاث مبادرة حملت عنوان: “الأمن الفكري” سيكون بالشراكة بين وزارة الداخلية والإدارة العامة لتعليم الرياض، وهو عبارة عن مشروع متنوع يستهدف جميع طلاب وطالبات “تعليم الرياض” وتحصينهم من الانحرافات الفكرية، وتم تسجيله في مكتبة الملك فهد الوطنية.
والمبادرة هي عبارة عن مشروع متكامل لتعزيز الأمن الفكري يحتوي على كلمات ومحاضرات ومطويات منتقاة ومسابقات عامة وبحثية ومقالات عملية وعروض مرئية ورسائل موجهة إلى أولياء الأمور والشاشات الإلكترونية في المدارس.
وحرصا على الارتقاء بعمليات التدريب والتطوير المهني للمعلمين، جهزت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مبادرة رابعة، لتأهيل جميع مشرفي التعليم بمنطقة الرياض على برنامج تدريب المدربين (TOT)، كان من المقرر إقامتها خلال شهر شعبان الحالي ولكنها أجلت للعام القادم بعد الأمر الملكي بتقديم الاختبارات.
ويستهدف برنامج الـ (TOT)، صقل مهارات المشرفين التربويين من مشرفي مواد وتخصص على أفضل الممارسات التدريبية التي توصلت إليها هذه البرامج، عبر مشاركة نوعية يقدمها المدرب عبدالرحمن العبدالوهاب مشرف التدريب في الإدارة.
وانطلاقا من توجهات وزارة التعليم نحو استدامة التطوير المهني للمعلمين، عبر تطبيق مشروع التطوير المهني:
بحث الدرس
Lesson Study
بهدف تطوير أداء المعلمين واستدامة التنمية المهنية، تعتزم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض التوسع في تدريب البرنامج في خطتها للتدريب العام القادم.
وحرصا على تنفيذ مشروع “بحث الدرس” و”التعلم النشط” تقيم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض خلال الأسبوعين القادمين برنامجين تدريبيين لتأهيل مشرفي التدريب التربوي عليهما كمدربين معتمدين، سيقدمهما الأستاذان ماشي الشمري وسعود الشويش.