رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك مساء أمس الأربعاء حفل تخريج الدفعة الحادية عشر من طلاب وطالبات جامعة تبوك والبالغ عددهم 8961 خريجاً وخريجة , يمثلون مختلف التخصصات , وذلك في مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك . و كان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن سعود العنزي ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات ، وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها بدأت مسيرة الخريجين البالغ عددهم 5616 طالباً و 3345 طالبة , في مختلف التخصصات والدرجات العلمية منهم 313 حصلوا على درجة الماجستير و1481على دبلوم تربوي و413 ودبلوم تأهيلي , و38 دبلوم ما بعد الثانوية , في حين حصل على درجة البكالوريوس 6716 طالباً وطالبة . عقب ذلك ألقيت كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الطالب فايد عتيق البلوي, رحب فيها بسمو أمير منطقة تبوك ومعالي مدير الجامعة والحضور لتشريفهم حفل تخرجهم، وقال: اسمحوا لي أن أقدم لكل فرد منكم جاء ليرسم ملامح الفرحة معنا ويشاركنا عبق هذا الانجاز جزيل الشكر , ونحن الذين تلقينا في هذه الجامعة أبهى العلوم وأزهى صور التربية والإعداد , وكنا وسنبقى بإذن الله رجال علم يسيرون تحت راية وطنهم مؤمنين بتوفيق الله , وواثقين بقادة هذه البلاد ، ثم اكملت الطالبة ثريا مشرف الشهري الكلمة وقالت : الشكر نزجيه بعمق المودة والاجلال لآبائنا وأمهاتنا الذين يرون اليوم صنيعهم , وإننا في مثل هذا اليوم نجدد العهد والوعد , بأن نكون لبنات صالحة وإضافة مشرقة في مجتمعنا , وأوسمة شرف لهذا الوطن , الذي خصنا الله بالانتماء اليه.
بعد ذلك ردد خريجي وخريجات الكليات الطبية القسم الذي تلاه عميد كلية الطب الدكتور مرعى محمد العمري , وإعلان عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور سعد مطلق المطيري قرار التخرج. ثم القى معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن سعود العنزي كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة تبوك لرعايته الحفل وبالحضور من أولياء أمور الطلاب والطالبات , مؤكداً أن جامعة تبوك وخلال العقد المنصرم, استطاعت أن تضيئ رؤيتها بنور التحقق , وتقدم رسالتها بأبهى عبق حقق الأهداف حتى اكتملت فيها جميع المشروعات . وأضاف إن الجامعة تخرج اليوم الدفعة الأولى من كلية الشريعة والانظمة وكذلك الدفعة الأولى من تخصص العلاج الطبيعي . وقال : ها هو الوطن يفتح أبوابه ونوافذه ليمكن أبناءه وبناته الذين جمعهم حبه والولاء له , أن ينشروا النور والمعرفة للعالم كله، داعياً الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهدة الأمين وسمو ولي ولي العهد على ما يقدمونه من دعم واهتمام للتعليم ليكون عنصراً مهماً في بناء الانسان الذي يعد المحور الرئيس من محاور رؤية المملكة 2030 , مقدما شكره لسمو أمير منطقة تبوك على دعم الجامعة ومساندتها. بعدها القى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك , كلمة أكد فيها اعتزاز أبناء المملكة بمثل هذه المناسبات , لأننا نرى شباب وشابات بلادنا وهم ينجزون جزء كبير من حياتهم بتخرجهم , مشيرا إلى أن كل من يرد أن يعرف المملكة العربية السعودية يشاهد أبناءه وبناته وهم يتخرجون من كل جامعاتها, وهي الرسالة التي نوجهها للعالم, داعياً الخريجين بأن لا يقتصر حلمهم على نطاق واحد , فهي بلاد تحقيق الحلم وسوف يحققونها لأن الدولة تسخر لهم جميع الامكانيات, مؤكداً على أن يكون الانسان مؤمناً بالله متمسك بعقيدته وحب لبلاده . وأثنى سموه على مايقدمه رجال القوات المسلحة من تضحيات للحفاظ على أمن بلادنا في كل مدينة ومحافظة وفي الشمال والجنوب والشرق والغرب وفي السماء والأرض والبحر , وهم نموذج للإنسان السعودي. وقال سموه في ختام كلمته للخريجين : إننا فخورين بكم لتحقيق الرؤية والمستقبل إن شاء الله. وفي ختام الحفل سلم سمو أمير منطقة تبوك , الشهادات للمتفوقين في مختلف الدرجات والتخصصات العلمية من مراتب الشرف , كما استلم سموه درعاً من معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن سعود العنزي بمناسبة رعايته الحفل .
أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخرج الدفعة الحادية عشر من طلاب وطالبات جامعة تبوك
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك مساء أمس الأربعاء حفل تخريج الدفعة الحادية عشر من طلاب وطالبات جامعة تبوك والبالغ عددهم 8961 خريجاً وخريجة , يمثلون مختلف التخصصات , وذلك في مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك . و كان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن سعود العنزي ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات ، وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها بدأت مسيرة الخريجين البالغ عددهم 5616 طالباً و 3345 طالبة , في مختلف التخصصات والدرجات العلمية منهم 313 حصلوا على درجة الماجستير و1481على دبلوم تربوي و413 ودبلوم تأهيلي , و38 دبلوم ما بعد الثانوية , في حين حصل على درجة البكالوريوس 6716 طالباً وطالبة . عقب ذلك ألقيت كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الطالب فايد عتيق البلوي, رحب فيها بسمو أمير منطقة تبوك ومعالي مدير الجامعة والحضور لتشريفهم حفل تخرجهم، وقال: اسمحوا لي أن أقدم لكل فرد منكم جاء ليرسم ملامح الفرحة معنا ويشاركنا عبق هذا الانجاز جزيل الشكر , ونحن الذين تلقينا في هذه الجامعة أبهى العلوم وأزهى صور التربية والإعداد , وكنا وسنبقى بإذن الله رجال علم يسيرون تحت راية وطنهم مؤمنين بتوفيق الله , وواثقين بقادة هذه البلاد ، ثم اكملت الطالبة ثريا مشرف الشهري الكلمة وقالت : الشكر نزجيه بعمق المودة والاجلال لآبائنا وأمهاتنا الذين يرون اليوم صنيعهم , وإننا في مثل هذا اليوم نجدد العهد والوعد , بأن نكون لبنات صالحة وإضافة مشرقة في مجتمعنا , وأوسمة شرف لهذا الوطن , الذي خصنا الله بالانتماء اليه.
رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك مساء أمس الأربعاء حفل تخريج الدفعة الحادية عشر من طلاب وطالبات جامعة تبوك والبالغ عددهم 8961 خريجاً وخريجة , يمثلون مختلف التخصصات , وذلك في مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك . و كان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن سعود العنزي ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات ، وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها بدأت مسيرة الخريجين البالغ عددهم 5616 طالباً و 3345 طالبة , في مختلف التخصصات والدرجات العلمية منهم 313 حصلوا على درجة الماجستير و1481على دبلوم تربوي و413 ودبلوم تأهيلي , و38 دبلوم ما بعد الثانوية , في حين حصل على درجة البكالوريوس 6716 طالباً وطالبة . عقب ذلك ألقيت كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الطالب فايد عتيق البلوي, رحب فيها بسمو أمير منطقة تبوك ومعالي مدير الجامعة والحضور لتشريفهم حفل تخرجهم، وقال: اسمحوا لي أن أقدم لكل فرد منكم جاء ليرسم ملامح الفرحة معنا ويشاركنا عبق هذا الانجاز جزيل الشكر , ونحن الذين تلقينا في هذه الجامعة أبهى العلوم وأزهى صور التربية والإعداد , وكنا وسنبقى بإذن الله رجال علم يسيرون تحت راية وطنهم مؤمنين بتوفيق الله , وواثقين بقادة هذه البلاد ، ثم اكملت الطالبة ثريا مشرف الشهري الكلمة وقالت : الشكر نزجيه بعمق المودة والاجلال لآبائنا وأمهاتنا الذين يرون اليوم صنيعهم , وإننا في مثل هذا اليوم نجدد العهد والوعد , بأن نكون لبنات صالحة وإضافة مشرقة في مجتمعنا , وأوسمة شرف لهذا الوطن , الذي خصنا الله بالانتماء اليه.
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