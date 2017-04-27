إنطلاقا من برنامج فكرة لوطني (إيجابيون) والذي ينشر الأفكار الإيجابية بين الطلاب و أفراد المجتمع ،قامت ثانوية قيس بن عاصم ببريدة ممثلة بفريق(فكرة لوطني) بتقديم الورود للمعلمين و بتكريم عمال النظافة بالمدرسة وإدخال السرور إليهم ونشر فكرة الإحسان بين الطلاب وبين أفراد المجتمع .
وقدقام بهذا التكريم فريق الإيجابيين بالمدرسة ( طلابا ومعلمين )والذي يرأسهم وكيل الشؤون التعليمية /خالد بن صالح الحفير تحت إشراف قائد المدرسة/ صالح بن عبد الرحمن الفريح وبحضور عدد من المشرفين على برنامج فكرة لوطني .
فريق إيجابيون في ثانوية قيس بن عاصم ببريدة يوزع الورود على المعلمين ويكرم عمال النظافة
فريق إيجابيون في ثانوية قيس بن عاصم ببريدة يوزع الورود على المعلمين ويكرم عمال النظافة
صحيفة التعليم الإلكترونية : القصيم - راضي الزويد
إنطلاقا من برنامج فكرة لوطني (إيجابيون) والذي ينشر الأفكار الإيجابية بين الطلاب و أفراد المجتمع ،قامت ثانوية قيس بن عاصم ببريدة ممثلة بفريق(فكرة لوطني) بتقديم الورود للمعلمين و بتكريم عمال النظافة بالمدرسة وإدخال السرور إليهم ونشر فكرة الإحسان بين الطلاب وبين أفراد المجتمع .
إنطلاقا من برنامج فكرة لوطني (إيجابيون) والذي ينشر الأفكار الإيجابية بين الطلاب و أفراد المجتمع ،قامت ثانوية قيس بن عاصم ببريدة ممثلة بفريق(فكرة لوطني) بتقديم الورود للمعلمين و بتكريم عمال النظافة بالمدرسة وإدخال السرور إليهم ونشر فكرة الإحسان بين الطلاب وبين أفراد المجتمع .
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