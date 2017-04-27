تصوير : حاتم الغامدي
نظمت متوسطة أبو عبيدة بن الجراح بالدمام فعالية ” التاجر الأمين ” الموسم الثالث ” صباح الأربعاء الموافق 29/ 7 /1438 هـ بمشاركة ( 50 ) طالب موزعين على ( 16 ) محل تجاري .
حيث قام قائد المدرسة أ. محمد بن سعود السبيعي ويرافقه وكيل المدرسة للشؤون التعليمية والمدرسية أ. أنور الغامدي ، ووكيل شؤون الطلاب أ. محمد الغامدي ، والمشرف على البرنامج رائد النشاط أ. محمد بن فرحان الزهراني ، ومشرف النادي الاجتماعي المشرف على الفعالية أ. جمال آل غانم بافتتاح الفعالية بالصالة الرياضية .
وأوضح مشرف الفعالية الأستاذ : جمال آل غانم ، بأن الفعالية تميزت بمجموعة من الأكشاك المختلفة التي تقوم ببيع المأكولات الشعبية والمنزلية ، بالإضافة إلى العصائر الطازجة التي تلائم ذائقة الطلاب , ويعتبر قسم ( مراقب السوق ) من الأقسام الجديدة التي تميزت بها الفعالية هذا العام حيث يشرف هذا القسم على التزام الجار بالمعايير الصحية ومنها ( لبس القفازات ، والكمامات ، وغطاء شعر الرأس ، ومراقبة الأسعار ، وحماية المستهلك) . وأثنى على معلمي المدرسة لتحفيزهم الطلاب على المشاركة .