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أصدر معالي مدير جامعة الطائف – الدكتور / حسام بن عبدالوهاب – قرارا إداريا يقضي بتكليف سعادة الدكتور / علي بن مثيب السبيعي عميدًا لكلية العلوم والتربية بمحافظة الخرمة ، ويعد الدكتور السبيعي أحد أبناء الكلية حيث يعمل أستاذا مشاركا بها .
جدير بالذكر أن سعادته من الكفاءات الإدارية بجامعة الطائف ، حيث شغل العديد من المناصب الأكاديمية والإدارية ، كان آخرها العمل وكيلا لكلية العلوم والتربية بالخرمة .
إضافة إلى ذلك يعتبر الدكتور السبيعي عضوا ناشطا وبارزا في العديد من المجالات المرتبطة بخدمة المجتمع بمحافظة الخرمة ..
وفقه الله وأعانه وسدده .