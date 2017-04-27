حصدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير أمس جائزتين خليجيتين في جائزة الشيخ حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز وذلك في مدينة دبي.
وشمل التكريم قائدة المتوسطة 17للبنات في خميس مشيط الأستاذة عيدة مشبب الأحمري عن فئة المدرسة و الإدارة المدرسية المتميزة ، والطالبة مجد حسين القحطاني من الثانوية السادسة بالخميس عن فئة الطالب المتميز .
من جهته قدم المدير العام للتعليم في المنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان ، التهنئة للفائزتين ، فيما ثمن جهود القائمات والمشاركات في الجائزة ، مؤكدا أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة من المراكز المتقدمة التي حققتها الإدارة العامة على المستوى المحلي والخليجي والعالمي .