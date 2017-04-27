صدر قرار معالي وزير التعليم الدكتور احمد العيسى القاضي بتكليف الأستاذ/ أحمد بن مهدي الحارثي مساعداًلمدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة
الجدير بالذكر أن الحارثي يشغل المرتبة الرابعة عشرة, و تقلد العديد من المناصب القيادية بالإضافة لحصولهعلى مؤهلات علمية عالية , كالبكالوريوس في الإدارة العــامـــة مـــن جـــامعة الــملك عبـــــــــدا لعزيز ,وكذلك حصوله على شهادة الماجستير في الرقابة المالية بتقدير ممتاز وكان الأول على دفعته شارك في العديدمن اللجان في وزارة التربية والتعليم وقدم العديد من الدراسات في المجال الإداري والمالي .
التحق بالعديد من الدورات التدريبية داخل المملكة وخارجها , له مؤلفات كدليل إجــــراءات العـــمل المـالي والمـطبقة حـالياً فــي إدارات الــتربية والتعليم بمناطق ومحافظات المملكة.
هذا وقد عبر الحارثي عن خالص شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم ولمدير عام الشؤون الإدارية والمالية على ثقتهم الغالية واعداً بتقديم كل ما يخدم العملية التعليمية بالمملكة .