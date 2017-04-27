شهد مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية بعسير الأستاذ عبدالرحمن عوضة , أمس , الحفل الختامي وتكريم المتدربين في البرنامج الوقائي ” أسس وقاية الطلاب من المخدرات ” ،ضمن برامج ” نبراس ” الذي تشرف عليه وزارة الداخلية ،وذلك بحضور مدير مكافحة المخدرات في المنطقة العميد سعد العمري .
وأكد مدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم عسير الأستاذ سعد حاضر , أن الإدارة عملت على تنفيذ البرنامج تزامنا مع الفترة التي تسبق الاختبارات , واستهدف 60 متدربا من المشرفين والمرشدين الطلابيين على مستوى محافظات عسير ، فيما بين منسق البرنامج وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الأستاذ علي آل طراف , أنه يتعين على المتدربين مضاعفة الجهود لتوعية الطلاب بأحدث الوسائل والأساليب للوقاية من المخدرات , بعد أن تعرفوا على أنواع المخدرات وأعراضها , وطرق علاجها .