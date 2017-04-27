أقام قسم النشاط الطلابي بتعليم الرس يومي الثلاثاء والاربعاء الموافق 28-1438/7/29هـ للمدرب الأستاذ الحميدي عبدالله الغرابي وذلك في القاعات التعليمية بمبنى الشؤون التعليمية بالإدارة.
وقد حضر الدورة عدد كبير من رواد النشاط ومسؤولي التوعية الإسلامية والمرشدين الطلابيين في مختلف المراحل الدراسية, وتهدف هذه الدورة إلى التعريف بأساليب وطرق ترسيخ القيم والمبادئ في المجتمع لما لها من أثر على الأفراد لاسيما الناشئة منهم ، والمجتمع المدرسي بوصفه المحتضن لهؤلاء النشء مطالب بتفعيل دورة التربوي في ترسيخ هذه القيم والمبادئ السليمة في ظل المتغيرات والانفتاح المجتمعي على العالم الآخر.
وقد حضر الدورة عدد كبير من رواد النشاط ومسؤولي التوعية الإسلامية والمرشدين الطلابيين في مختلف المراحل الدراسية, وتهدف هذه الدورة إلى التعريف بأساليب وطرق ترسيخ القيم والمبادئ في المجتمع لما لها من أثر على الأفراد لاسيما الناشئة منهم ، والمجتمع المدرسي بوصفه المحتضن لهؤلاء النشء مطالب بتفعيل دورة التربوي في ترسيخ هذه القيم والمبادئ السليمة في ظل المتغيرات والانفتاح المجتمعي على العالم الآخر.