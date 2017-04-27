أبلغ مدير عام التعليم في منطقة عسير بالإنابة الأستاذ سعد الجوني ، أقسام الإدارة ومكاتب التعليم ومدارس المنطقة ، بآلية وضوابط الترشح للإشراف التربوي ، للعام الدراسي المقبل
وأوضح مدير إدارة الإشراف التربوي الأستاذ محمد آل طارش ، أن عدد المقاعد المتاحة 106 مقاعد ، في عدد من التخصصات على مستوى الإدارة ومكاتب التعليم ” بنين ” ، لافتاً إلى أن التقديم سيكون من خلال الرابط http://cutt.us/t7DWC ، لتعبئة نموذج تسجيل البيانات الأولية في موعد أقصاه يوم الأحد 4-8-1438هـ ، يلي ذلك الدخول عبر الرابط الإلكتروني لبرنامج التشكيلات الإشرافية ” سهل ” www.rwancel.com ،وتسجيل بيانات ورغبات المتقدم ، خلال الفترة من 5 إلى 11 / 8/1438هــ ، فاعتماد قائد المدرسة لطلب المرشح ورفعه آلياً لمكتب التعليم في موعد أقصاه يوم الأحد 11/8/1438هــ
وحث آل طارش المتقدمين ، على ضرورة إرفاق الوثائق والدورات وما يثبت اجتيازهم لاختبار قياس ( الإشراف التربوي ) ، وسيتم استبعاد الطلب في حالة عدم إرفاق ما يثبت