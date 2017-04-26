وجّه وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، تعميمًا للجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وقطاعات الوزارة، وإدارات التعليم، الأربعاء (26 إبريل 2017)، بالتسهيل المالي لمن يرغب في الاستفادة من برنامج (مساكن)، التابع لمؤسسة التقاعد.
وتضمن التعميم خطابًا لمحافظ المؤسسة العامة للتقاعد، أكدت فيه الوزارة إطلاق برنامج تمويل شراء وحدات سكنية للموظفين المشتركين في أنظمة التقاعد المدني والعسكري، بصيغة المرابحة، المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بعد أن أظهرت الدراسات التي أجرتها الحاجة إليه.
ويقدم البرنامج 5 ملايين ريال لتمويل الراغبين من الموظفين والمتقاعدين، الخاضعين لنظام التقاعد، المدني والعسكري، في شراء مساكن، ومن مزاياه توفير تمويل عقاري طويل الأجل (يصل إلى 30 سنة) بسعر منافس وبأقساط ميسرة، مع إعطاء المستفيد فترة سماح للسداد تصل إلى 6 أشهر، إلى جانب إمكانية السداد المبكر.
وألزم التعميم مديري الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وقطاعات الوزارة وإدارات التعليم بإبلاغ منسوبيهم بالتسهيلات المالية الخاصة بشراء الوحدات، وإعطاء من يرغب في الاستفادة من البرنامج “خطاب تثبيت الراتب” لصالح المؤسسة العامة للتقاعد وتحويله إلى البنك الذي يختاره.