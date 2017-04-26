كرّم مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ، الأستاذ محمود القويحص، الطلاب المدربين المعتمدين في برنامج “سفراء نبراس” بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
وأوضح “القويحص” أنّ المدربين المعتمدين من المرحلة المتوسطة والثانوية عملوا على تدريب 52 طالبًا من الصف الأول الثانوي على مستوى منطقة الرياض، تم اختيارهم من مكاتب التعليم حسب توزيع المدارس الحكومية والأهلية، مبينًا أن كل طالب من المتدربين سيكلّف بتدريب زملائه في المدرسة بعد حصوله على الدورة.
وأضاف، بأنّ الطلاب المدربين حصلوا على دورة تدريبية حول “تنمية المهارات الحياتية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية” بإشراف مشرف التوجيه والإرشاد ومنسق اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الأستاذ سعود الحربي، ومدة كل دورة تدريبية يومان، من خلال قاعات مجهزة.
وأكّد مساعد المدير العام للشؤون التعليمية، أنّ هذه الدورات تأتي نتيجة التعاون المثمر بين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ولجنة مكافحة المخدرات في جميع المجالات التي تخدم العملية التعليمية التربوية في الميدان التربوي، وتحصين الطلاب من داء المخدرات، والتوعية المستدامة بأضرارها على الفرد والأسرة والمجتمع.