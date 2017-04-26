أقام نادي الأنشطة بإسكان جامعة الملك سعود برعاية كريمة من شركة الاتصالات السعودية STC فعالية ( كلاسيكو العالم 2017 م ) وذلك في مساء 23 من ابريل لعام 2017 م والذي يوافق تاريخ 26 / 4 / 1438 من السنة الهجرية ، حيث تعد الفعالية أحدى أكثر القعاليات صيتاً و روعةً في تاريخ السكن ، والتي حضرها ما يفوق ال ( 1000 ) طالباً ، وقد تخلل برنامج الفعالية التالي .
التسجيل و التوقع : في ظل الظروف التي يمر بهما الفريقين الريال والبرسا من تحديات صعبة خلال المباريات الأخيرة لهما ، نُسق في البرنامج فقرة التوقع ، حيث يكتب الطالب اسمه و النتيجة المتوقعة لتلك الليلة ، ويدخل بعدها في صندوق السحب – وجبة عشاء : حيث يكون لكل طالب بطاقة وجبة عشاء المكونة من وجبتين و مشروب و آيسكريم .. حيث أشاد بهذه اللفتة الكثير من الطلاب لزخم الموقف وكأنه في حفلة عالمية يتشارك فيها الطلاب بمختلف جنسياتهم المتواجدين بالسكن ، والذين أعجبهم تناول الوجبة في ظل بيئة تنافسية بين مشعجي الريال مدريد و مشجعي البرسا .
– مع اقتراب صفارة بداية المباراة كان هناك بعض المنافسة بين مشعجي الفريقين على شكل مسابقة سريعة والعاب سريعة ، حيث حصل بعض الطلاب المشاركين فيها على تيشرتات مع توقيع للاعبين فريق الريال ..
– تفاعل الحضور وجماهير الفريقين طبعاً مع بداية المباراة بشكل ملاحظ في قاعة المشاهدة ، وملئتت القاعة بالكثير من الهتافات و الحماسات ، حيث انتهى الشوط الأول بنتجة 1 – 1 لكلا الفريقين .
– كان بين الشوطين سحب لاسمين ، حصل كل منهما على تذكرة مجانية برعاية الاتصالات السعودية STC إلى الأراضي المدريدية لمشاهدة احدى المباريات هناك .
– عاد الحماس في القاعة حين استأنف اللعب في الشوط الثاني ، و كم كانت مفاجأة للعالم حيث انتزع الليوو ميسي المباراة لصالح فريق البرسا في الوقت بدل الضائع بنتيجة 3 – 2 لصالح البرسا .
– أختتم اللقاء بسحب آخر على تذكرتين وتيشريتات انتهى بسعادة لا توصف لطلاب سكن جامعة الملك سعود بهذه الليلة العميقة والتي شارك فيها طلاب النادي بكل جهد واجتهاد لخدمة إخوانهم بالاسكان و رسم فيهم روح التغيير، والخروج من الضغط الدراسي الذي تنشده دائماً إدارة النادي ..
الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية .. من إدارة الجامعة إلى إدارة الأسكان ، إلى إدارة الاتصالات السعودية ، وختاماً بدون شك إدارة نادي الأنشطة بالسكن .