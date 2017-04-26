رعى أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر مساء اليوم حفل تخريج الدفعة الــ 56 من طلاب جامعة الملك سعود، وذلك بقاعة حمد الجاسر بمبنى المؤتمرات بالمدينة الجامعية بالدرعية.
وبدأ الحفل بمسيرة للخريجين الذين بلغ عددهم 4888 طالبا في مختلف التخصصات والدرجات العلمية، منهم 15 حصلوا على الدكتوراه، و281 على الماجستير، و6 على الدبلوم العالي، و125 على الدبلوم، و134 على المشارك، أما الحاصلون على درجة البكالوريوس فقد بلغ عددهم 4327.
بعد ذلك رحب مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر بأمير منطقة الرياض لرعايته الحفل وبالحضور من أولياء أمور وطلاب، مؤكدا أن التخرج ليس خط النهاية، بل هو في الحقيقة البداية الفعلية لصناعة مستقبل الخـــريج.
عقب ذلك شاهد الجميع فيلما بعنوان “سلمان والجامعة”.
ثم ألقى الطالب الأمير عبدالله بن سعود بن ثنيان والطالب فيصل بشاوري كلمة الخريجين عبرا فيها عن بالغ سعادتهم بهذا اليوم وامتنانهم لكل من ساهم في نجاحهم ووصولهم لهذا المستوى العلمي والمعرفي والمهاري، مشيرين إلى أن للوطن حقا عليهم تأديته كما أن عليهم واجبا تجاه دينهم، سائلين الله العلي القدير التوفيق والسداد في مسيرتهم العلمية.
وفي ختام الحفل سلم أمير منطقة الرياض الشهادات للمتفوقين في مختلف الدرجات والتخصصات العلمية من مراتب الشرف، ثم تسلم درعا تذكارية من مدير الجامعة الدكتور بدران العمر بمناسبة رعايته الحفل.
ثم عبر أمير منطقة الرياض عن سروره بحضور الحفل، مقدما تحية كبيرة لجامعة الملك سعود مديرا وإدارة وأساتذة وعمداء كليات وطلبة وطالبات، متمنيا لهم التوفيق والسداد والنجاح المستمر في كل المراحل، كما قدم رسالة للطلاب راجيا فيها أن يكونوا مستقيمين وواثقين أن هذه الدولة معهم وتدعمهم في كل أمر من أمورهم.