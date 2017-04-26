صدر قرار معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتعيين الأستاذ الدكتور فهد بن سليمان الشايع عميداً لكلية التربية بجامعة الملك سعود لمدة عامين.
وبهذه المناسبة قدم الدكتور الشايع شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم ولمعالي مدير الجامعة الاستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر على هذه الثقة الغالية سائلا المولى عز وجل العون والتوفيق وان يكون عند حسن ظن الجميع .
الجدير بالذكر أن الدكتور فهد الشايع حاصل على درجة الدكتوراه في المناهج وتعليم العلوم من جامعة بيتسبيرج – بنسلفانيا بأمريكا ،ويعد سعادته من الكفاءات الأكاديمية المميزة، حيث يعمل حالياً رئيسا لمجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (جستن) ، كما سبق له أن تولى العديد من المناصب الأكاديمية والإدارية ومنها (مؤسس ومدير مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات، المشرف على كرسي الشيخ عبدالرحمن بن ثنيان العبيكان لتطوير تعليم العلوم والرياضيات ،رئيس هيئة تحرير مجلة العلوم التربوية- جامعة الملك سعود ) وله العديد من الأبحاث والدراسات الأكاديمية في مجال العلوم التربوية .