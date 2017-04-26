قام وفد من إدارة الموهوبات في الإدارة العامة للتعليم بعسير ، مؤخرا بزيارة إلى مركز عسير العلمي ، لتعزيز أوجه التعاون بين الجهتين ، وبما يسهم في استفادة الطالبات الموهوبات من خدمات المركز .
وأوضحت مدير إدارة الموهوبات الأستاذة نجلاء الرفيدي ، أن الزيارة ستفتح أفاقا جديدة من التعاون ، وخدمة الطالبات المبتكرات والموهوبات في المجالات العلمية ، لافتة إلى أنه تم وضع خطة لزيارة الموهوبات بصفة منتظمة .
من جهتها أوضحت مشرفة المركز العلمي الأستاذة شرف الثميري ، أن المركز يعنى بتنمية قدرات الطالبات العلمية حيث يستقبل عموم الطلاب والطالبات في مختلف مراحل التعليم العام وذوي المواهب والميول العلمية ومنسوبي التعليم ، بتطبيق منهجية stem لمادة العلوم والرياضيات والهندسة ووضع استراتيجيات جديدة في التعليم ، لخدمة جميع مدارس المنطقة بنيين وبنات ، مشيرة إلى أنه تم تحديد يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع لاستقبال طالبات المدارس في الفترة الصباحية ويومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع لاستقبال الطالبات في الفترة المسائية ، إذ يقدم برنامج “عالم المعرفة” صباحاً وبرنامج ” طاقاتي نحو القمة ” مساءً .