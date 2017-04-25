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افتتح مدير تعليم جدة المكلف صديق خوجه الْيَوْمَ الثلاثاء بجامعة عفت معرض مشروع التصميم الفني الذي استضافته ادارة تعليم جدة بالشراكة مع جامعة الملك عبدالعزيز على مدى أسبوع، بمشاركة عدد من ادارات التعليم بالمناطق والمحافظات ضمن المشروع الوطني التربوي للثقافة والفنون.
واطلع خوجه على المعرض المصاحب للفعاليات الذي تضمن أعمال الطالبات في المجالات المخصصة للمسابقة والتي تنوعت مابين تصميم المجوهرات والأزياء ومسابقات القصة القصيرة بالإضافة للبحوث العلمية والنظرية إلى جانب إطلاعه على آلية توثيق أعمال الورش المصاحبة التي أقيمت في بداية المشروع وماتضمنته أعمال لجنة التحكيم.
وأثنى خوجه على مستوى أعمال الطالبات وتميزها مشيرا إلى أن المعرض أسهم في إكساب الطالبات المعارف والمهارات الفنية اللازمة نظريا وتطبيقيا في بيئة تنافسية شريفة عنوانها التحفيز والتشجيع والتكريم وتبادل الخبرات بين منسوبات وطالبات إدارات التعليم المشاركات بالإضافة للعديد من الإيجابيات التي تتضمن صياغة الإهتمامات نحو ميادين الفنون ونشر الوعي بدور مجالات التصميم وتأهيل الطالبات لتمثيل المملكة بشكل مشرف في المنافسات الإقليمية والدولية مقدما شكره لمدير عام ادارة النشاط بوزارة التعليم بنات ريم أبو الحسن ومديرة النشاط الفني والمهني الدكتورة منال الرويشد على دعمهم للفعاليات مثمنا جهود مديرة النشاط بتعليم جدة ابتسام الردادي وجميع زميلاتها المشاركات في التنظيم على ماتحقق من نجاح للمعرض.