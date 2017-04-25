أوضح الأمين العام لمجلس أمناء فطن، مدير عام البرنامج الوقائي الوطني فطن بوزارة التعليم الدكتور ناصر بن منصور العريني أن البرنامج الوقائي الوطني فطن يحظى بدعم كبير من ولي العهد ورئيس مجلس أمناء البرنامج الوقائي الوطني للطلاب والطالبات “فطن” صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وذلك لما يمثله البرنامج من قيم وأهداف تحقق التحصين النفسي للطلاب والطالبات وتعزز لديهم القيم الدينية، والاجتماعية، والأخلاقية .
جاء ذلك خلال اجتماعه مع مسؤولي البرنامج بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بحضور رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج فطن بتعليم الرياض مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بنين الأستاذ محمود بن عبدالله القويحص والمنسق للبرنامج للبنين الأستاذ زايد العمري وأعضاء اللجنة التنفيذية للبرنامج في تعليم الرياض وذلك في مقر إدارة الشؤون التعليمية .
وبين الدكتور ناصر بن منصور العريني أن البرنامج الوقائي الوطني ( فطن ) يقوم بدور كبير في تحصين الطلاب والطالبات من الانحرافات الفكرية والنفسية المختلفة من تنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، عبر خطته الاستراتيجية، والتدريبية، والإعلامية، في مسعى أن يكون البرنامج مرجعية وقائية عبر ما يقدمه من منتجات تستهدف الطلاب والطالبات .
وأكد الدكتور العريني أن البرنامج يهدف في النهاية إلى صناعة جيل واعي من مرحلة رياض الأطفال مرورا بكافة مراحل التعليم العام حتى نهاية المرحلة الجامعية مقدما شكره للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على جهودها في نجاح البرنامج متطلعا للمزيد من الإسهامات التي تحقق أهداف البرنامج .
من جهته، رحب مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية ورئيس اللجنة التنفيذية للبرنامج الوقائي الوطني فطن بالدكتور ناصر العريني مؤكدا أن تعليم الرياض يسعى لإنجاح البرنامج من خلال تفعيله عبر جميع الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس التابعة للإدارة عبر إقامة العديد من المحاضرات والورش والفعاليات المختلفة والمعارض المتنوعة داخل المدارس أو في المولات لتوعية الطلاب والمجتمع بهذا البرنامج الوقائي.
وشهد الاجتماع العديد من المداخلات والمشاركات والتي تركزت في تحديد بعض الجوانب السلبية في تطبيق البرنامج لتلافيها والجوانب الإيجابية لتعزيزها وفق الدليل التنظيمي للبرنامج .
مدير عام “فطن”بوزارة التعليم: ولي العهد حريص على تحقيق البرنامج لأهدفه في التحصين النفسي للطلاب والطالبات
صحيفة التعليم الإلكترونية : عبدالرحمن الزهراني - الرياض
أوضح الأمين العام لمجلس أمناء فطن، مدير عام البرنامج الوقائي الوطني فطن بوزارة التعليم الدكتور ناصر بن منصور العريني أن البرنامج الوقائي الوطني فطن يحظى بدعم كبير من ولي العهد ورئيس مجلس أمناء البرنامج الوقائي الوطني للطلاب والطالبات “فطن” صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وذلك لما يمثله البرنامج من قيم وأهداف تحقق التحصين النفسي للطلاب والطالبات وتعزز لديهم القيم الدينية، والاجتماعية، والأخلاقية .
أوضح الأمين العام لمجلس أمناء فطن، مدير عام البرنامج الوقائي الوطني فطن بوزارة التعليم الدكتور ناصر بن منصور العريني أن البرنامج الوقائي الوطني فطن يحظى بدعم كبير من ولي العهد ورئيس مجلس أمناء البرنامج الوقائي الوطني للطلاب والطالبات “فطن” صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وذلك لما يمثله البرنامج من قيم وأهداف تحقق التحصين النفسي للطلاب والطالبات وتعزز لديهم القيم الدينية، والاجتماعية، والأخلاقية .
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