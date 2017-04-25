أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة ممثلة بإدارة نشاط الطالبات أعمال تحكيم مشاركات الطالبات في المسابقة الوزارية البيئية السنوية ( على الأخضر مشينا ٥ ) و ذلك يوم الأحد بتاريخ ٢٦ / ٧ /١٤٣٨بمقر المكتبة العامة بإدارة التعليم بالعزيزية بمتابعة مديرة إدارة نشاط الطالبات جميلة القليطي و إشراف منسقة المسابقة فوزية العتيبي و بحضور رئيسة المجال العلمي مها فلاته و ابتسام العمرو.
و تستهدف المسابقة طالبات التعليم العام في المرحلتين الابتدائية و المتوسطة، حيث قامت بتحكيم المشاركات كلا من المشرفات التربويات: أمل أكبر، آمال عبدالستار، هناء الحجاجي ، نجاة الذروي و المعلمة أفنان عتيق .
فيما تم تحكيم عدد من المشاركات بلغت ٤٠ في مجال الرسم والتلوين، ١٩ في مجال التصوير و ١٢ في مجال الفيديو، كما تم ترشيح ثلاث مراكز في كل مجال.
علمًا بأن هذه المسابقة عبارة عن منافسة في مجال البيئة تقدم من خلالها الطالبات مشاركتهن في ثلاث مجالات هي: مقطع فيديو،صورة فوتوغرافية، و رسومات ، يعرضن من خلالها محتوى حر حول إحدى القضايا البيئية وفق المحاور المحددة للمسابقة و ذلك بشراكة مع مركز التميز البحثي في الدراسات البيئية بجامعة الملك عبدالعزيز.