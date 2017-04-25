احتفلت المديرية العامة للشؤون الصحية والإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بالأسبوع العالمي للتحصين ,وذلك بمسرح التعليم بحي العزيزية تحت شعار ” اللقاحات تحقق الغرض منها ”
ودشن مساعد مدير تعليم مكة للشؤون المدرسية الأستاذ محمد المدخلي انطلاق الاحتفال بدءً من المعرض التثقيفي المصاحب ، وذلك بحضور الدكتور سعود الزهراني مدير مكافحة العدوى ونواقل الأمراض بصحة مكة والأستاذ محمد بن مستور الصليمي مدير الشؤون الصحية المدرسية بتعليم مكة .
واشتمل البرنامج على كلمة لراعي الحفل بين فيها الارتباط الوثيق بين الصحة والتعليم في حياة الإنسان فهما شريكان متلازمان فالتعليم يغذو العقول بالمعرفة والصحة تغذو الأجساد بالمحافظة عليها من الأمراض .. كما اشتمل البرنامج على فقرات توعوية منوعة وتخلله تطعيم أحد الأطفال بجرعة تحصين ، وفي نهايته تم تقديم محاضرة طبية تحدثت عن التوعوية بأهمية التحصين .
من جهته أوضح مدير الشؤون الصحية المدرسية بتعليم مكة محمد بن مستور الصليمي أن الفعالية تمتد لمدة أسبوع , وتهدف إلى تأكيد التوعية بأهمية التطعيمات ومواعيدها ، ووجوب المحافظة عليها حسب جدول التطعيمات الوطني , لما لها من دور ملموس في الوقاية من الأمراض المعدية، وانعكاس ذلك على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
داعياً قادة المدارس إلى ضرورة التنسيق مع مراكز الرعاية الصحية الأولية القريبة من المدارس لإقامة برامج توعوية وتثقيفية بهذه المناسبة بما يحقق الفائدة المرجوة ويعود على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب بمختلف المراحل الدراسية , مع الحرص على إرسال تقريرها إلى الشؤون الصحية المدرسية .
ومقدماً شكره لمديرية الشؤون الصحية بمكة المكرمة نظير تعاونهم المثمر ودعمهم الدائم في حماية أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات عن طريق الفحص أو التطعيمات بما يحقق لهم رعاية صحيةً متكاملة.