أتاح مديرعام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ/ محمد بن مهدي الحارثي الفرصة لطلاب المتعثرين في المدارس الحكومية والأهلية ومعاهد الأمل للنظام الفصلي في التعليم الثانوي بنين وبنات ( الخريجين فقط) بتمكينهم من أداء اختبارجميع مواد التعثر في المستويات السابقة وذلك خلال الفترة من ١٤٣٨/٨/٦ إلى ١٤٣٨/٨/١٥ .
جاء ذلك حرصا من إدارة مشروع النظام الفصلي للتعليم الثانوي على استكمال متطلبات التخرج للطلاب المتعثرين بالتنسيق مع إدارة نظام نور لاتاحة إدخال درجات المتعثرين إلى نهاية العام الدراسي الحالي .
تنفيذ اختبارات الطلاب المتعثرين (المتخرجين فقط) في مستويات سابقة ..
تنفيذ اختبارات الطلاب المتعثرين (المتخرجين فقط) في مستويات سابقة ..
صحيفة التعليم : مكة المكرمة - صالح السلمي
أتاح مديرعام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ/ محمد بن مهدي الحارثي الفرصة لطلاب المتعثرين في المدارس الحكومية والأهلية ومعاهد الأمل للنظام الفصلي في التعليم الثانوي بنين وبنات ( الخريجين فقط) بتمكينهم من أداء اختبارجميع مواد التعثر في المستويات السابقة وذلك خلال الفترة من ١٤٣٨/٨/٦ إلى ١٤٣٨/٨/١٥ .
أتاح مديرعام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ/ محمد بن مهدي الحارثي الفرصة لطلاب المتعثرين في المدارس الحكومية والأهلية ومعاهد الأمل للنظام الفصلي في التعليم الثانوي بنين وبنات ( الخريجين فقط) بتمكينهم من أداء اختبارجميع مواد التعثر في المستويات السابقة وذلك خلال الفترة من ١٤٣٨/٨/٦ إلى ١٤٣٨/٨/١٥ .
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